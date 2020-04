Vtom sa more roztvorilo a Matovič cez neho previedol svoj milovaný národ.

Pán premiér, tak sme si trošku zapreháňali. Je na čase vrátiť sa späť na zem. Poďme sa skúsiť baviť aj o niečom inom ako je koronavírus.

Ulice sa vyprázdnili, obchody sú z veľkej časti zavreté a tie, ktoré sú otvorené fungujú v obmedzenom režime. Školy, škôlky sú bez detí. A nie len to. Je problém so službami. Nevieme zohnať akéhokoľvek remeselníka. Nemôžeme ísť ani ku holičovi. Ľudia chodia na zimných gumách a vonku je vyše 20°C. Ambulancie lekárov porušili pacientom dávno dohodnuté termíny. Zrušili sa mnohé operácie... Jednoducho Slovensko zostalo paralyzované.

Pán premiér sa nám nekonečné hodiny denne prihovára z obrazoviek so smrteľne vážnym výrazom. Spomína stav podobný vojnovému. A naozaj, armádne vrtuľníky krúžia nad osadami. Vojaci a policajti kontrolujú autá. Pohyb osôb je zastavený. Začína sa monitorovanie ľudí cez mobily. Zvažuje sa sledovanie cez platobné karty.

Navrhuje sa ešte pritvrdiť: nariaďme zákaz vychádzania, zatvorme všetky obchody, zavrime firmy. Armáda sa postará o prísun potravy. Vypnime Slovensko.

Zdá sa to len mne že sa to tu niekomu vymklo spod kontroly a z najvyšších miest sa šíri hystéria? Pán premiér začína trpieť syndrómom spasiteľa . Je tvrdý, je prísny, ale spravodlivý. Myslí to s nami dobre. On vie čo treba spraviť. On vie čo je pre nás dobré a čo nie. A preto nám to z pozície moci nariadi. História sa mu raz určite poďakuje, robil tieto nepopulárne kroky napriek rôznym odpadlíkom a nevercom ktorí ho kritizovali.

Matovič sa rád prezentuje štatistikami ako dobre si v kríze stojíme oproti iným krajinám. Áno, je to pravda. Ale tu nejde o súťaž v počte nakazených a o to aby sme sa potom mali čím chváliť a prezentovať grafmi. Treba žiť! Treba pracovať. Alebo si tu spravíme dva roky prázdnin? Veď táto krajina a títo ľudia potrebujú zarábať peniaze, štát potrebuje príjmy z daní a odvodov. Peniaze sa nevytlačia (aj keď to nie je tak úplne pravda že?). Potrebujeme z niečoho financovať školstvo, zdravotníctvo, sociálny systém a tisíce iných vecí.

Minister financií Eduard Heger hovorí: „bojujeme s protivníkom, ktorý zabíja“. To robí aj chrípka, každý deň zomierajú ľudia, často zbytočne. Máme tu totiž mnoho protivníkov ktorí zabíjajú. Čo tých 5000 ľudí ktorí každý rok zomrie na odvrátiteľné ochorenia? Už to snáď nie je problém? Toto je presne to iracionálne naháňanie strachu ktoré sa šíri z najvyšších miest.

Treba sa správať rozumne, vyhodnocovať riziká a kontrolovane sa snažiť postupne vrátiť do normálneho života. Tak ako to robia aj iné vyspelé krajiny ktoré sú na tom z pohľadu pandémie mnohonásobne horšie. Cesta takzvanej smart karantény s zdá byť správna. Nešírme hystériu, správajme sa zodpovedne.

Nechcem nijako zľahčovať situáciu. Ale myslím že sme všetci pochopili ako sa máme správať. Svet sa nezastaví keď zalezieme pod zem. Zložme si klapky, vystrime sa, rozhliadnime sa a poďme sa baviť aj o niečom inom ako o je koronavírus. Skúsme zasa začať normálne žiť.