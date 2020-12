Matovič alebo Sulík?

Dlho som si myslel že problém je v Matovičovi. Posledné dni je však čoraz jasnejšie že za stav vecí môžu obaja.

Keď som si pred asi týždňom prečítal rozhovor v sme s Richardom Sulíkom (Sulík: Matovič je extrémne pomstychtivý človek), nadobudol som silný pocit že títo dvaja ľudia už spolu ďalej nebudú schopní existovať. Po včerajšom vypočutí si rozhovoru Matoviča s Braňom Závodským na Exprese je to už vpodstate nezvratné.

O Matovičových chybách je zbytočné písať. V skratke: na jeho prejavy sa nedá pozerať, nedá sa to počúvať a nedá sa to ani čítať.

Utratím radšej trocha času a povenujem sa Richardovi Sulíkovi. Kritizuje opatrenia vlastnej vlády a označuje ich za chaotické a nekompetentné. Ale pozrime sa kam nám letia počty novo infikovaných. Pri Sulíkovom otváraní reštaurácií, barov, finesscentier a iných prevádzok by sme na tom boli oveľa horšie. To nie je na diskusiu, to je fakt. V tejto situácii by nám nepomohol ani žiadny semafor.

Čo by nám pomohlo je testovanie. Akokoľvek sa to zdá nepopulárne, je to účinná zbraň v boji. Ku masovému (dobrovoľnému) testovaniu pristupuje aj Česko a medzi tamojšími odborníkmi prevláda zhoda že je to účinná zbraň.

My ale na to nemáme dostatok testov. Možno ani zdravotníkov ale o tom je teraz zbytočné špekulovať. Opäť znejú rozumne argumenty Richarda Sulíka o problémoch pri špecifikovaní konkrétnej požiadavky na testy. Trvalo to 17 dní. Ale prepáčte, aby niekto čakal 17 dní na presné zadanie požiadavky v krízovej situácii? Aj pán minister hospodárstva dobre vedel, aké kľúčové je zaobstaranie testov pre premiéra. Napriek tomu hral s ministrom zdravotníctva hru kto to dlhšie vydrží.

A posledné vyjadrenie Sulíka, ktoré odcitoval Braňo Závodský počas rozhovoru s premiérom: odmieta zmeniť zákon o verejnom obstarávaní tak, ako žiada Matovič aby mohli byť testy dodané čo najskôr. Aj menej citlivému už musí byť jasné že tým Sulík pichá paličkou do osieho hniezda.

K tomu vyjadrenia typu Matovič je extrémne vzťahovačný a pomstychtivý, nemáme čas riešiť citové rozpoloženie premiéra ...

Richardovi S. chýba zdržanlivosť, cit, empatia, aspoň trocha diplomacie. Týmito vlastnosťami ozaj nebol obdarený. Zato má kvalitnú hrošiu kožu.

S Matovičom sú si v niektorých veciach až príliš podobní. Pozerajú sa na seba ako do zrkadla. Každý vidí v tom druhom svoje vlastné chyby. A už sa viac nemôžu zniesť. Lebo je ťažké pre ministra mať za premiéra Matoviča, ale nie je ľahšie pre premiéra mať za ministra Sulíka. A ešte jedno majú spoločné. Ani jeden z nich by neprežil, ak by sa musel vzdať svojej funkcie vo vláde. Odchod Matoviča by automaticky znamenal odchod OĽANO a odchod Sulíka odchod SaS z vlády. Dokonca aj Fico to prežil. Ale oni nie.

Ale možno sa mýlim, možno niekto z nich prekročí svoj vlastný tieň, prekoná samého seba. Potom by táto vláda mohla dostať druhú šancu a Slovensko nádej na pokračovanie boja s mafiou, reformu súdov a ďalšie dobré veci, ktoré sa začali, by mohli pokračovať.